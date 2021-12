Ministro da Economia esteve em Famalicão e ficou impressionado com o trabalho na Coindu

O Ministro da Economia esteve, esta sexta-feira, de visita à empresa Coindu, em Vila Nova de Famalicão.

O responsável do governo admitiu ter ficado impressionado com o trabalho da multinacional, que se dedica à produção de componentes para a indústria automóvel.

“Esta é uma empresa que fez uma aposta muito grande na digitalização e na automação de processos industriais. Com isso teve uma melhoria muito grande da sua eficiência operacional e, ao mesmo tempo, conseguiu ir conquistando clientes mais exigentes para os produtos que faz. Hoje em dia, marcas de segmentos ‘Premium’ da indústria automóvel produzem em Portugal e escolhem esta empresa em detrimento de outros concorrentes noutras partes do mundo”, destacou Pedro Siza Vieira aos jornalistas, em declarações reproduzidas pelo Correio do Minho.

Alguns dos principais clientes da Coindu são a Volkswagen, Audi, Porsche, Aston Martin, a Lamborghini, a Lotus, a BMW e a Tesla.