MINISTRO CONHECE INVESTIMENTO DE 18 MILHÕES DE EUROS DA PORMINHO

Manuel Caldeira Cabral, Ministro da Economia, foi conhecer o novo projeto de expansão da Porminho. A visita do governante, acompanhado do presidente da Câmara, Paulo Cunha, decorreu recentemente.

O investimento da Porminho, avaliado em 18 milhões de euros, tem por objetivo ampliar as instalações produtivas com uma nova unidade contígua à existente, e criar 30 novos postos de trabalho diretos.

Tiago Freitas, administrador da Porminho, adiantou que este projeto pretende dinamizar áreas críticas como a investigação e desenvolvimento (I&D), nomeadamente em articulação com entidades do STCN, como a Universidade do Minho e o Instituto Ibérico de Nanotecnologia.

Ainda segundo o administrador, a motivar estes investimentos está a aposta na internacionalização, com a conquista de novos mercados, e o reforço da posição no mercado interno.