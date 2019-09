Ministério Público abre inquérito para saber o que aconteceu ao jovem que faleceu em prova desportiva

Foi localizado esta manhã o corpo do jovem atleta que morreu no decorrer de uma prova de triatlo, no último fim de semana, em Vila Nova de Cerveira.

Sabe-se agora que o Ministério Público português abriu um inquérito às causas que levaram à morte do desportista. A organização da prova já reagiu dizendo que aguarda “com a brevidade possível o apuramento dos factos”.

Rafael Sá, natural de Viatodos, Barcelos, tinha 23 anos, era bastante conhecido na região do minho junto da comunidade desportiva dado ao elevado número de provas onde este participava.