Minho sai às ruas contra a eutanásia

Esta segunda feira à noite aconteceram mais de uma dezena de vigílias e manifestações, um pouco por todo o país, contra os projetos lei da Eutanásia. No Minho saírem às ruas centenas e centenas de pessoas em perto de 10 localidades, onde a palavra de ordem foi “Cuidar até ao fim”.

A Norte do país, nos distritos de Viana e Braga as ações alargam-se a inúmeras localidades, com registos a chegar de Amares, Barcelos, Famalicão, Guimarães, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Vieira do Minho, tendo as populações se juntado em simultâneo, pelas 21h30, junto das respetivas Câmaras Municipais.

O movimento espontâneo “Toda a Vida tem Dignidade – Braga” constituído há apenas 5 dias e que levou a cabo estas ações, indicou “a adesão da população foi impressionante e contamos com o apoio das mais variadas personalidades públicas e políticas, confirmando que este é um assunto transversal à sociedade e que não devi ser partidarizado deste forma”.

Este grupo de cidadãos pediu nas ruas aos deputados que “não aprovem uma lei à pressa, na qual não se reveem, que não lhes foi devidamente apresentada e que desprotege os mais frágeis atentando contra a sua vida dos cidadãos que estão em casos limite e que o Estado tem o dever de cuidar”. No discurso de encerramento mostrou-se contra as propostas de legalização da eutanásia, porque acredita “numa sociedade que não abandona as pessoas doentes, antes cuida e acompanha todos, especialmente os mais fragilizados”. Fonte da organização afirma: “Preferimos uma sociedade solidária a uma sociedade indiferente”.

Seguindo o exemplo de países desenvolvidos, como é o caso recente da Finlândia, este Movimento defende que “o nosso país deverá ter agora uma aposta forte numa Rede Nacional Cuidados Paliativos, um SNS que cuide até ao fim e não um SNS que feche as portas da vida antes do tempo!”

Decorreram ações em Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa, Porto e Viseu, e ainda no Rio de Janeiro, Macau, Hong Kong, Nova Iorque, San José e San Leandro nos EUA.