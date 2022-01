Minho: Criança de pais emigrados em França morre ao cair de 4.º andar

A Leonor é uma jovem de 10 anos que tem um grande desafio pela frente. Recentemente foi-lhe descoberto um cancro raro e de difícil tratamento.

Amigos do pai, que é bombeiro numa corporação da capital, decidiram expor o caso nas rede sociais e apelar à angariação de fundos, uma vez que estão esgotadas todas as poupanças da família e todas as possibilidades de tratamento em Portugal. Sendo que há uma “luz ao fundo do túnel” em Espanha.

“Se a força de quem dá a vida pelos outros nunca se esgota, hoje torna-se ainda mais humano ajudar quem nunca hesitou em prestar auxílio. Pedimos qualquer donativo, a quem o possa fazer, para ajudar o Bruno e a sua família a não baixar os braços”, escreveram os colegas na rede social instagram.

Os donativos podem ser feitos através do Iban PT50 0018 0000 2468 8496 0019 4. A conta é do Banco Santander e em nome de Bruno Santos.

Pode saber mais aqui: www.instagram.com/ajudarleonor/