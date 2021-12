Minho: Ciclista com 45 anos fica em estado grave depois de colisão com carro

Um homem com 45 anos ficou em estado grave, depois do choque da bicicleta onde seguia com um carro, em plena N13, em São Pedro da Torre, Valença.

Segundo o portal de notícias E24, o acidente aconteceu ao início da noite e a vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Valença, e o INEM, com apoio diferenciado da SIV de Valença e a VMER do Hospital de Viana do Castelo.

O ciclista acabou por ser transportado para o Hospital de Braga.

Não são, para já, conhecidas as causas do acidente.

Fonte: E24

Vídeo: Rui Cunha (Reprodução E24)