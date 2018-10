Milhares passaram pela Feira Grande de S. Miguel

O fim de semana prometia ser de festa rija em Famalicão e assim foi. O bom tempo que se fez sentir nos últimos dias levou milhares de pessoas até à Praça D. Maria II, onde até domingo decorreu a Feira Grande de São Miguel, uma das tradições mais antigas e genuínas do concelho.

O evento revelou, mais uma vez, ser uma verdadeira festa à volta dos produtos e dos produtores locais.

Ao longo dos três dias foram vários os momentos de animação que recriaram os costumes de há vários séculos associados às gentes de Famalicão. Foi o caso do Mercado S. Miguel, com o artesanato, as tasquinhas e os cantares tradicionais, a Exposição de Gado Bovino e Equino, a gala equestre e a desfolhada minhota.

“Esta festa mostra-nos bem o quanto as pessoas gostam de reviver as suas tradições e de recuar no tempo para recuperar memórias que são suas e das suas famílias. Fico muito satisfeito por ver que os famalicenses, mesmo os mais novos, acarinham cada vez mais este evento”, realçou o autarca famalicense, Paulo Cunha, em jeito de balanço.

Refira-se que a história da Feira Grande de São Miguel leva-nos a recuar ao ano de 1205, em quepor altura da atribuição do Foral de Vila Nova, El-Rei D. Sancho I ordenou “Mando também que façais feira”. Vila Nova de Famalicão continua a cumprir a ordem régia todas as quartas-feiras com a realização da feira semanal, mas há duas alturas no ano que o faz em ambiente de verdadeira festa e de valorização deste património cultural imaterial. É quando se realizam as duas Feiras Grandes anuais, também conhecidas como Feiras Francas.