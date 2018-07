Miguel Varela preside ao Rotary Club de Famalicão

No dia 12 de julho, o Rotary Club de Famalicão promoveu a cerimónia de Transmissão de Mandatos para o ano 2018/2019. A sessão foi testemunhada pela vereadora Sofia Fernandes, em representação da Câmara Municipal de Famalicão, pelo assistente do Governador, António Sousa, pela presidente do Lions de Famalicão, Maria José Abreu, por representantes de diversos clubes rotários do distrito 1970, por familiares e amigos.

A cerimónia foi abrilhantada com a admissão do novo sócio, Miguel Matos.

Foi uma cerimónia muito participada que atingiu o seu ponto alto com a passagem de testemunho ao novo presidente, Miguel Varela. O presidente cessante, Jaime Oliveira, procedeu ao balanço do ano anterior, tendo o futuro presidente enunciado as ações, que pretende implementar, no sentido de concretizar o lema do próximo ano: “Seja a Inspiração”, garantindo que tudo fará para ser uma fonte de inspiração para o clube, na definição e na concretização de projetos motivadores e ambiciosos.