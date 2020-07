Miguel Ribeiro esclarece notícias que davam certa a ida para o F.C.Porto

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, garantiu hoje, à agência Lusa, que está concentrado no “grande projeto” da sua carreira no clube da I Liga portuguesa de futebol.

“O Futebol Clube de Famalicão tem sido o grande projeto da minha vida profissional nos últimos dois anos. Estamos a poucos dias do final de uma época que, aconteça o que acontecer nesse último jogo, será sempre muito meritória e inesquecível. É completamente extemporâneo e até suspeito colocar-se em discussão o meu futuro quando apenas faz sentido para mim pensar no Futebol Clube de Famalicão e no caminho que foi definido para este projeto“, explicou ainda.

O dirigente garantiu, em comunicado enviado à Lusa, que não foi contactado pelo FC Porto para assumir o cargo de director-geral da SAD do clube ‘azul e branco’.

“Face às notícias veiculadas por vários órgãos de comunicação, nos últimos dias, dando conta de um pretenso convite do Futebol Clube do Porto para assumir o cargo de director-geral da SAD, faço saber o seguinte: nunca fui abordado ou convidado por alguém do Futebol Clube do Porto ou qualquer outra sociedade desportiva, tal como não tive qualquer conversa com qualquer agente que tivesse por missão esse assunto”, explicou.

Miguel Ribeiro considera “extemporâneo e suspeito” este tipo de notícias, considerando imperativo que se concentrem “no trabalho realizado e sobretudo no que ainda há para fazer”.

“O projeto do Futebol Clube de Famalicão ainda está na sua génese, ainda que os resultados sejam, reconhecidamente bons, talvez até acima da expectativa de muitos. O meu pensamento e esforço estão somente, como em todos os dias, concentrados no Futebol Clube de Famalicão”, esclareceu.

Miguel Ribeiro lembra ainda “que ainda há muito a conquistar e relembra que o seu foco está “no sucesso do Futebol Clube de Famalicão”, atual quinto classificado da I Liga, a um triunfo de assegurar a presença nas pré-eliminatórias da Liga Europa, na época em que subiu à I Liga.

“O meu compromisso com o acionista maioritário, a Quantum Pacific Group de Idan Ofer, que desde o primeiro dia tem suportado todo o nosso crescimento, com o clube e os nossos adeptos levam a que o nosso foco esteja em exclusivo com o sucesso do nosso Futebol Clube de Famalicão”, finalizou.