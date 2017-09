MIGUEL MATOS LANÇA LIVRO “SEJA LIVRE – SENDO DONO DE UM NEGÓCIO”

Miguel Matos escreveu o livro “Seja Livre – Sendo dono de um negócio”. O lançamento está marcado para o dia 20 de setembro, quarta-feira, no pequeno auditório da Casa das Artes, pelas 18h30.

A apresentação do livro estará a cargo de Miguel Soares, Ceo Parteam & Oem Kiosks. Além de outros convidados, marcará presença o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha.

O autor expõe as condições e os passos a percorrer por um empreendedor para que se torne verdadeiramente dono de um negócio e assim atinja a sua liberdade financeira.

O livro divide-se em diversas partes: “O que é um negócio”, “Princípios de vida e de um negócio”, “Os passos da vida de um dono de um negócio”, “Multiplicar o sistema”, “Quando pensar fazer faça”, “A minha vida, a minha empresa, o meu negócio”.

O prefácio deste livro, sob o tema “O capitalismo de rosto humano”, é da autoria de Luís Paulo Rodrigues. Sobre o livro há vários comentários, entre eles o Ceo da Bial, António Portela, que escreve o seguinte: «com este livro, Miguel Matos leva-nos a fazer uma reflexão sobre o nosso posicionamento profissional, enquadrando também os nossos objetivos de vida. Faz-nos ponderar sobre o nosso percurso e dá-nos ideias práticas e simples sobre como fazermos um caminho de conquista progressiva».

Na introdução ao livro, Miguel Matos fala da forma como gerir o tempo de vida. Explica que este livro «não é um guia para a maximização do lucro, nem sequer é um livro centrado na problemática da gestão de negócios ou de organizações», é antes «um livro que se dedica à gestão do tempo de vida ou pelo menos de uma boa parte do tempo de vida de uma qualquer pessoa que decida tornar-se empreendedor». Acrescenta: «um empreendedor pode considerar-se dono do seu negócio quando o negócio funciona independentemente de ele ter ou não intervenção direta nas ações quotidianas de gestão do mesmo».

Miguel Matos é MBA Executive pela Porto Business School e licenciado em economia pela Faculdade de Economia do Porto. Começou a carreira profissional como diretor financeiro em PME`s, mais tarde fundou a APAMM, uma empresa de serviços virada para a consultoria e assessoria de gestão.