Miguel Campos, sem apoios, fica fora do Rali de Portugal

Miguel Campos, melhor português nos dois últimos anos, é um dos grandes ausentes no Rali de Portugal de 2018, devido a falta de apoios.

O piloto de Famalicão, o melhor entre os portugueses que alinharam nas duas últimas edições do Rali de Portugal, não escondeu à Lusa “alguma tristeza” por ficar de fora.

“Tenho muita pena, pois gostava imenso de voltar a lutar por ser o melhor português”, confessou, justificando: “Este ano tínhamos um projeto fazer todo o campeonato nacional, mas houve um patrocinador que tínhamos que queria alguns requisitos cumpridos e acabámos por perder esse apoio que seria importante”.

De acordo com Campos, “não foi fácil arranjar os apoios para fazer a época toda e fazer só o Rali de Portugal iria hipotecar o projeto” que tem para 2018, acrescentando que ainda conta fazer algumas provas do Europeu ou do Mundial.

Para 2019, o piloto de Famalicão avançou à Lusa que “o objetivo é concretizar o projeto que nesta altura está a ser preparado” e que terá “a consistência necessária para ser um projeto vencedor”.

“Quem me conhece sabe que eu quando entro é para ganhar e espero para o ano ter essas condições reunidas”, disse o campeão nacional de 2002.

O Rali de Portugal, é a quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2018, depois de Fafe, Açores e Mortágua, todas em piso de terra, também pontuável para o Mundial de Ralis 2018 e que decorre este ano entre 17 e 20 de maio.

Para as contas do nacional, apenas contam as classificativas da primeira etapa, ou seja, até final da secção da manhã de sábado.