Miguel Campos de regresso às provas do Mundial no Rali de Portugal

Miguel Campos, ex-campeão nacional de ralis, regressa às provas do campeonato do mundo, desta vez a pontuar para a Peugeot Rally Cup Ibérica. «Estou muito contente por voltar às provas do WRC», confessa o piloto.

O Vodafone Rally de Portugal disputa-se entre 20 e 23 de maio e é a 4ª prova do WRC 2021 e a 2ª pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis e para a Peugeot Rally Ibérica.

«Penso que nesta prova vamos estar mais fortes, até porque na primeira prova tivemos que nos adaptar ao Peugeot, pois já não conduzia um carro de tração dianteira em Ralis de Terra desde o Rali dos Açores de 2005 aos comandos do Peugeot 206 S1600», afirmou Miguel Campos.

O piloto está muito satisfeito com o traçado do rali e espera uma prova muito competitiva. «Gosto muito das especiais, embora quando nós passarmos vão estar completamente destruídas».

A estratégia está montada: «vamos entrar na prova ao ataque, mas sempre com alguma margem de segurança, pois este carro não é um R5, mas uma tração dianteira, ou seja, mais frágil. Espero poder brindar com o público que me acompanha com um bom resultado», confia Miguel Campos.