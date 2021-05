Miguel Araújo, Toy, Fingertips, Carminho, Luísa Sobral, B Fachada… animam Famalicão neste verão

São mais de 80 espetáculos ao ar livre, com uma lista que reúne, entre outros, Miguel Araújo, Toy, Ana Laíns, Fingertips, Carminho, Luísa Sobral, Bruno Pernadas, B Fachada e Tatanka. É o “Anima-te”, que vai decorrer de junho a agosto, um programa sociocultural que pede aos famalicenses para saírem de casa… mas em segurança.

A edição de 2020 foi um sucesso e para este ano, novamente no Parque da Devesa, há outras propostas que não se podem realizar nos moldes habituais devido à pandemia. É o caso da Feira Medieval e Viking, do Festival Vaudeville Rendez-Vous, do Laurus Nobilis, das próprias Festas Antoninas, eventos que vão decorrer neste enquadramento.

No palco do Anima-te, novamente instalado junto ao lago, numa área limitada e preparada para receber cerca de 882 pessoas com todas as condições de segurança, haverá sobretudo música, cinema e circo.

Em junho, o destaque vai para os mais de dez concertos que vão pôr os famalicenses a celebrar as Festas Antoninas, com Miguel Araújo e Zé Amaro como cabeças de cartaz; para o concerto de um dos grandes nomes da folk espanhola, Carlos Nuñez; para o espetáculo de circo apresentado pelo INAC, para o fim-de-semana dedicado à Feira Medieval e Viking, entre outras atuações.

Em julho, há música com Toy, Maria Monda, Ana Laíns, Fingertips, e as atuações de Cristina Clara e Carminho no dia dedicado ao Festival do Fado de Famalicão, e de Godiva, Downfall Of Mankind, Vella e Lhabya no fim-de-semana do rock e heavy metal do Laurus Nobilis Hangover. Também há filmes, com o Cinema Paraíso que se estende até agosto, e performances artísticas a cargo da organização do Festival Vaudeville Rendez-Vous, de 22 a 24 de julho.

No último mês, em agosto, o Anima-te volta a dar palco aos concertos ao pôr do sol do Devesa Sunset, com Carlos César Trio, Selma Uamusse, The Partisan Seed, Luísa Sobral, Manuel de Oliveira, Bruno Pernadas, A garota não e B Fachada. Destaque também, entre outros, para os concertos de Valter Lobo, Joscho Stephan, para o cante alentejano de Pedro Mestre, e para os fins de semana dedicados a duas organizações bem conhecidas – o Festival Calça Ferros e ainda o Mel :: Piquenique das Artes com os concertos de O Bom, o Mau e o Azevedo e Fado Violado. As despedidas do Anima-te fazem-se no dia 29 de agosto, com o concerto de Tatanka, vocalista dos The Black Mamba.

Todos os espetáculos têm entrada livre, com levantamento obrigatório de ingresso no local do evento (Parque da Devesa) no período das 2 horas que antecede o espetáculo. Cada pessoa poderá levantar até 6 ingressos.

Em 2020, durante os três meses de programação, o recinto do Anima-te foi palco de 39 espetáculos, recebeu mais de 11 mil visitantes e foi distinguido com o selo “Clean & Safe” atribuído pelo Turismo de Portugal e pela Inspeção Geral das Atividades Culturais.

Programa completo da edição de 2021 brevemente disponível para consulta em www.famalicao.pt.