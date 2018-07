Método PASEC vence Prémio BPI 2018

Premiado pelo caráter inovador e diferenciador, a Simbologia Grupal, método PASEC apresentado a concurso, foi distinguido pelo facto de colocar no centro do processo de desenvolvimento social e comunitário o indivíduo, através de ações de formação e capacitação centradas e alimentadas por estruturas grupais informais e autónomas, todas elas ligadas em rede. A representar a PASEC (Plataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais) esteve o seu secretário geral, Abraão Costa, e as Animadoras Francisca Mendes e Ana Carolina Araújo. Para além da PASEC, nos Prémios BPI Solidário, foram distinguidas mais 20 instituições.

O Método PASEC assente no Protagonismo Juvenil e na Simbologia Grupal foi distinguido com o Prémio BPI 2018. O prémio foi entregue no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no passado dia 26 junho, por António Barreto, sociólogo português, e Santos Silva, Presidente Honorário do BPI.