Depois de um fim de semana com sol e temperaturas agradáveis para os festejos do carnaval, os técnicos do instituto português do mar e da atmosfera alertam para a possibilidade de chover, na próxima terça-feira.

Apesar de fria, a noite desta segunda-feira será sem chuva. Ela pode surgir em regime de aguaceiros ao início da manhã de terça-feira.

Com o regresso a da chuva está prevista também uma descida de temperatura na ordem dos 3 a 6 graus.