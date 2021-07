A chuva está de regresso este domingo ao Minho.

De acordo com a previsão do IPMA a chuva vai marcar presença nesta região naquele que é o primeiro dia do mês de agosto.

Em Vila Nova de Famalicão a semana vai contar com temperaturas que não vão ultrapassar os 26 graus.

Ainda segundo o IPMA, pode chover na quinta-feira.