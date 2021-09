Mercadona: receba o outono com os cereais de aveia crunchy ou os recheados

O regresso ao trabalho e à escola exige um pequeno-almoço mais recheado e o outono pede bebidas quentes e cereais. A Mercadona, com supermercado junto ao Estádio do Futebol Clube de Famalicão, tem os cereais ideais para misturar com leite ou iogurte, que também podem ser o snack perfeito para comer diretamente da embalagem disfrutando do seu sabor agradável.

A Mercadona apresenta os novos cereais aveia Crunchy e também os novos cereais recheados com leite, chocolate e avelãs, chocolate preto e ainda o chocolate e avelãs sem glúten, mantendo o mesmo sabor e a mesma textura.

Os novos cereais Aveia Crunchy vendem já 15.000 unidades por dia em toda a cadeia Mercadona e, além de estaladiços e deliciosos, contêm menos de 5% de açúcar. Para além de ter um alto nível de proteínas e fibra, a aveia ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, a reduzir o colesterol e é rica em antioxidantes, minerais e vitaminas. A somar à lista de vantagens e indo ao encontro do compromisso da Mercadona com o meio ambiente, a embalagem dos cereais Aveia Crunchy contém 70% de material reciclado.

Já os cereais recheados, ideais para um regresso às aulas cheio de sabor, vendem 60.000 unidades por dia em toda a cadeia e, devido ao seu formato, são também conhecidos como almofadas recheadas. Saborosos e estaladiços, são fonte de fibra e têm ainda alto teor em ferro e vitaminas. Estas almofadinhas estão disponíveis com recheio de leite, chocolate e avelã e chocolate preto. A pensar nos nossos “Chefes” (clientes) celíacos a Mercadona criou também os cereais recheados sem glúten de Chocolate e Avelãs.

Os cereais Aveia Crunchy e os cereais Recheados são ideais para misturar no leite ou no iogurte, mas podem ser também o snack perfeito para comer diretamente da embalagem. Para facilitar o seu transporte nas lancheiras, os cereais recheados também estão disponíveis no formato mini, com a opção pacotes individuais.