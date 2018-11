Mercadona quer abrir supermercado em Vila Nova de Famalicão e um centro logístico na Póvoa de Varzim

A Mercadona é uma empresa de supermercados, de capital espanhol, fundada em 1977 pelo Grupo Cárnicas Roig, e líder no segmento de supermercados em Espanha.

Atualmente, tem mais de 1620 lojas em toda a Espanha e prepara-se para abrir as primeiras lojas em território português. Em março deste ano, a Mercadona já tinha anunciado a criação de mais de 300 postos de trabalho nas lojas que vão abrir em Vila Nova Gaia, Matosinhos, Gondomar e Maia, além dos 200 já existentes. A retalhista espanhola, além das lojas, instalou em Matosinhos o Centro de Coinovação, onde a equipa da cadeia espanhola se dedica a conhecer os produtores e os consumidores portugueses.

No horizonte, e a curto prazo, está a construção de mais supermercados nos distritos de Braga e Porto, e um deles deverá surgir em Vila Nova de Famalicão. A Cidade Hoje sabe que nas últimas semanas, os espanhóis do Mercadona estiveram a fazer propostas para aquisição de terrenos na cidade, com o objetivo de construir mais um supermercado que se deverá juntar à rede de 10 a abrir em 2019.

Na Póvoa de Varzim, a retalhista espanhola já confirmou a abertura de um centro logístico, com uma área total de 50 mil metros.