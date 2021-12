Mercadona inicia teste com camião 100% elétrico

A Mercadona incorporou na sua frota um novo modelo de camião 100% elétrico, com autonomia para 200km. É considerada a solução ideal para a distribuição no âmbito urbano.

Estas e outras medidas têm por objetivo cumprir o compromisso com os objetivos do Pacto Verde Europeu e para com a lei sobre as Alterações Climáticas.

O novo veículo sem emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) durante o transporte traz consequências positivas para a proteção e conservação do meio ambiente. Além disso, este novo motor contribui para melhorar a qualidade do ar das cidades, ao eliminar igualmente os gases mais prejudiciais para a saúde das pessoas.

Concebido para ambientes urbanos, tanto para descargas diurnas como noturnas, trata-se de um camião rígido com capacidade para 21 paletes e uma Massa Máxima Autorizada de 26 toneladas. O seu equipamento de frio é também 100% elétrico e ligado à mesma bateria que o motor.