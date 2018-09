Mercadona em Braga e Barcelos já no próximo ano

A cadeia espanhola de supermercados Mercadona reformulou o seu plano inicial de expansão em Portugal e prevê agora abrir “oito a dez lojas” nos distritos do Porto, Braga e Aveiro, todas durante o segundo semestre de 2019.

Em comunicado divulgado hoje, a Mercadona esclarece que em agosto “o comité de direção da empresa decidiu, com base no estabelecido para esta primeira fase de internacionalização, avançar com a abertura de oito a dez lojas em Portugal no segundo semestre de 2019”, sendo que “o número final será definido em função da evolução das licenças e o avanço das obras”.

No total, está previsto um investimento de 100 milhões de euros no arranque da expansão da Mercadona em Portugal.

Os planos iniciais da Mercadona previam a abertura no primeiro semestre de 2019 de quatro lojas em Portugal – em Gaia (Canidelo), Maia, Gondomar e Matosinhos – a que se seguiria (em data não definida) a inauguração de mais cinco lojas no Porto, Braga, Penafiel, Barcelos e de uma segunda loja em Gaia.

Segundo a cadeia espanhola, “com o objetivo de garantir a preparação da entrada no país e a abertura destas lojas em 2019, a empresa prevê criar cerca de 300 postos de trabalho que, somados aos 200 já existentes, totalizam 500 colaboradores em Portugal”.

A entrada da Mercadona em Portugal arrancou com a criação da sociedade Irmãdona Supermercados, sediada no Porto, e onde se situam os escritórios centrais, além dos existentes também em Lisboa.

Entretanto, iniciou também atividade o Centro de Coinovação construído em Matosinhos, apresentando como “um macro laboratório de ideias de 1.000 metros quadrados que ajuda a equipa da Mercadona a definir, junto dos clientes portugueses, o sortido de produtos em Portugal, totalmente adaptado às necessidades deste mercado”.

Em construção está ainda um bloco logístico na Póvoa de Varzim, em duas parcelas com uma área total de 50.000 metros quadrados, que “servirá para o desenvolvimento da atividade logística em Portugal”.

“Todos estes factos confirmam que Portugal é uma grande oportunidade para iniciar o crescimento internacional da empresa e estamos muito entusiasmados com a decisão e o desafio de um projeto com o qual estamos muito comprometidos”, sustenta o presidente da empresa, Juan Roig, citado no comunicado.