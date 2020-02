Mercadona e hotel junto ao estádio municipal de Famalicão

A Mercadona vai instalar-se na freguesia de Calendário. A marca espanhola de distribuição e supermercados, que em 2019 investiu em Portugal cerca de 100 milhões de euros em novos espaços, desde há um ano que procura um terreno em VN Famalicão.

O Cidade Hoje sabe que a superfície comercial aposta num terreno junto ao Estádio Municipal, entre o complexo desportivo e o centro social e paroquial desta freguesia. A intervenção urbanística no espaço vai determinar, ainda, novos arruamentos, designadamente um que vai ligar a rua de S. Julião com a avenida de França. Para o efeito, está prevista uma rotunda, junto à Casa do FC Porto.

Para a mesma zona, está previsto um hotel, de três estrelas. Estas intervenções urbanísticas, a somar à futura renovação do Estádio Municipal, vão fazer com que esta zona da cidade sofra importantes melhoramentos.

Ainda em Calendário, no lugar do Covelo, junto à rua Fontes Pereira de Melo, está a ser equacionada a construção de um edifício para residências universitárias, com frações de várias tipologias.