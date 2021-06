Mercadona de Silvares criou 65 novos empregos e oferece bens de primeira necessidade a lar

No dia 9 de junho abre a primeira loja da Mercadona em Guimarães. Fica na Rua Capitão Salgueiro Maia, nº 30, na freguesia de Silvares.

Esta nova loja vai gerar 65 empregos na cidade e terá uma área de vendas de 1.900 m2; contará com 390 lugares de estacionamento comuns no espaço envolvente e 102 lugares exclusivos para os “Chefes” (Clientes) da Mercadona, bem como 2 lugares destinados ao carregamento de veículos elétricos, ligados à rede MOBI.E.

Esta loja de Silvares é a primeira das nove lojas que a Mercadona vai abrir este ano em Portugal, mas é já a 21.ª do grupo em Portugal.

De acordo com a sua filosofia de responsabilidade social, o novo supermercado doará diariamente, e desde o primeiro dia, à semelhança do que já acontece nas restantes 20 lojas da empresa, bens de primeira necessidade ao Lar de Santo António, instituição com mais de 80 anos de existência que, através do seu refeitório social, apoia pessoas carenciadas servindo refeições quentes.

Mas, no distrito de Braga, o apoio da Mercadona já chegou ao Banco Alimentar, à Cruz Vermelha Portuguesa de Braga e de Barcelos, à Cáritas de Braga e a outras instituições com as quais também colabora diariamente, tais como o GASC e a Associação de Solidariedade Social de S. Tiago de Fraião.

Para a diretora regional de relações externas dos distritos de Viana do Castelo, Braga e Vila Real, Sofia Cardoso, é «motivo de grande orgulho abrir esta loja em Guimarães. Com a chegada da Mercadona à Cidade Berço nasce também um novo conceito de loja para melhor servir os nossos “Chefes” vimaranenses. A Mercadona, no âmbito do seu Plano de Ação Social e à semelhança do que faz em todas as suas lojas, vai colaborar diariamente com o Lar de Santo António em Guimarães e é muito importante sermos parceiros do trabalho desenvolvido por esta instituição no apoio que presta à comunidade».