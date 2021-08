Mercadona abre loja em Famalicão e assina acordo de colaboração com a Dar as Mãos

A Mercadona abrirá, a 12 de agosto, a primeira loja em Vila Nova de Famalicão, na Rua António Ferreira Magalhães, nº 438, junto ao Estádio Municipal de Famalicão.

Um dos compromissos da Mercadona é devolver à sociedade parte do que dela recebe, pelo que a empresa desenvolve várias iniciativas sociais, dentro da sua política de responsabilidade social, desde o início do seu projeto em Portugal. Uma delas é a doação de bens essenciais a várias instituições sociais portuguesas, mais concretamente nas zonas onde está presente.

Assim, neste âmbito, a Mercadona de Vila Nova de Famalicão doará diariamente, de segunda a sexta feira, e logo desde a abertura, bens de primeira necessidade à Cantina Social Dar as Mãos – Associação de Solidariedade Social, que funciona há mais de 25 anos e cuja missão se revelou essencial nesta pandemia, com os pedidos de ajuda a aumentar por parte das famílias mais carenciadas.

Para Bacelar Ferreira, vice-presidente da associação Dar as Mãos, «beneficiar do apoio da Mercadona com os excedentes alimentares, contribuirá para uma maior equidade social e uma melhor redistribuição dos recursos pela população carenciada e desfavorecida do Concelho de Vila Nova de Famalicão”. Salienta também que “o processo de seleção foi exemplar pela rapidez e pela preocupação dos responsáveis da Mercadona em avaliar as necessidades da nossa Associação. Esta parceria e a regularidade das doações permitirá uma maior variedade e melhor qualidade das cerca de cinquenta refeições, servidas às pessoas/famílias na Cantina Social e Casas Abrigo. Estamos certos de que é de Mãos Dadas com parceiros como a Mercadona que conseguimos levar a cabo a nossa Missão».

Sofia Cardoso, diretora Regional de Relações Externas Distrito de Braga,fala do «enorme orgulho e satisfação celebrarmos esta colaboração com a Dar as Mãos – Associação de Solidariedade Social. É notável o excelente trabalho desenvolvido por esta instituição, ao apoiar, diariamente, tantos famalicenses carenciados com um serviço de refeições. Para esta importante intervenção na comunidade em muito contribui a dedicação de todos os voluntários e parcerias como a que agora iniciamos. Esperamos, no âmbito da política de responsabilidade social de proximidade com a Sociedade – onde quer que esteja a Mercadona -, estar a participar no reforço quantitativo e qualitativo das refeições entregues pela Dar as Mãos à população que apoia».

No distrito de Braga, o apoio da Mercadona chega ainda ao Banco Alimentar, à Cáritas e a várias delegações da Cruz Vermelha Portuguesa. A Mercadona colabora diariamente com 23 cantinas sociais de proximidade a partir das suas 23 lojas em Portugal, como é o caso das restantes 3 lojas do distrito de Braga – Braga, Barcelos e Guimarães.