Mercadona abre em Famalicão dia 12 de agosto

A loja Mercadona de Vila Nova de Famalicão abre dia 12 de agosto e vai criar 65 novos empregos.

A cadeia de supermercados espanhola vai ter loja instalada nas proximidades do Estádio Municipal, na nova fase da Rua António Ferreira Magalhães, em Calendário, com uma área de vendas de 1.900 m2.

Esta é a 4ª loja que a Mercadona vai abrir no distrito de Braga, tendo atualmente uma loja em Braga, Barcelos e Guimarães. Estas 3 lojas Mercadona colaboram com 3 instituições de solidariedade social de segunda a sexta feira, nomeadamente com a Associação de Solidariedade Social de S. Tiago de Fraião, GASC e Lar de Santo António.

Esta colaboração, que é feita a partir de cada uma das 22 lojas da empresa em Portugal, consiste na doação de produtos de primeira necessidade que representam uma valiosa ajuda na preparação das refeições servidas a quem mais precisa. Assim, dentro desta política de ação social, também a loja de Vila Nova de Famalicão vai doar diariamente a uma instituição próxima de loja.