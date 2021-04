Mercado Municipal de Famalicão / Praça reabre este domingo: Conheça os horários de funcionamento

É já a partir deste domingo, dia 25 de abril, que os famalicenses vão poder conhecer a nova Praça – Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão.

O histórico Mercado Municipal reabre ao público depois das obras de requalificação e apresenta-se agora completamente remodelado e adaptado aos novos tempos e com um novo conceito.

Localizada na Avenida Marechal Humberto Delgado, a Praça vai estar aberta ao público de segunda a quinta-feira, entre as 07h00 e as 24h00, e às sextas e sábados, entre as 07h00 e a 01h00.

O mercado permanente e o mercado cíclico funcionarão de segunda a sábado: o primeiro das 07h00 às 19h00 e o segundo entre as 07h00 e as 13h00. Já os espaços de restauração funcionarão de segunda a quinta, das 10h00 às 24h00, e às sextas e sábados, das 10h00 à 01h00.