Mercado da Primavera e Encontro Troca de Sementes apelam para um consumo mais sustentável

Realiza-se este domingo, dia 10 de março, o 8.º encontro Troca de Sementes de Famalicão, uma iniciativa promovida pela Associação Famalicão em Transição em parceria com a Câmara Municipal, com o objetivo de promover a recolha e partilha de sementes, de forma a contribuir para a preservação da biodiversidade das variedades alimentares tradicionais e cada vez mais raras.

A iniciativa decorrerá na Central de Camionagem de Famalicão, entre as 14h00 e as 17h00, e desta vez estará também associada à realização de um “Mercado da Primavera”, com a presença de vários projetos, produtos e serviços que apelam para um consumo mais consciente, sustentável e biológico, com menos desperdício e menos lixo.

Estão já confirmadas as presenças dos seguintes projetos: BeWell Reflexologia, Bionutriline, Caseira Nova, Cindinha Bulk Store, Green Diamond, Horticultura Terapêutica, KOLLIB, Mãe Natureza, Marta Carvalho – Taças Tibetanas, Mimos da Natureza, Quinta do Vinhal Papelaria, Rosário Castro – Lavores, Saardinha, SÁBio Sustentabilidade Ambiental Biológica e Yogurtnest.

Quanto ao programa do evento, nota para a realização do workshop “Enxertia”, entre as 10h00 e as 12h30, onde serão dadas a conhecer as diferentes técnicas de enxertia mais utilizadas na agricultura.

A abertura do Mercado da Primavera e da Troca de Sementes está marcada para as 14h00, com a conversa “Transição Para Um Consumo Mais Consciente”.

A entrada é livre.