Meninas do Landim tentam vitória na Taça da A.F.Braga

A equipa feminina do Futebol Clube de Landim disputa, ao final da tarde desta quinta-feira, a final da Taça da Associação de Futebol de Braga.

A formação famalicense defronta, a partir das 19 horas, o Tebosa, em partida que terá lugar no Pavilhão do Desportivo Jorge Antunes, em Vizela.

Recorde-se que o FC Landim venceu, no passado domingo, a Taça do Minho. A vitória, por 5-3, sobre o Juventude S. Pedro, em jogo disputado em Caminha, valeu o troféu à formação orientada por Ruben Correia.