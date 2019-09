As sub-19 do Futebol Clube de Famalicão venceram o 1.º Feirense Ladies Cup . As meninas famalicenses derrotaram, na final, o Vitória Sport Clube, por 5-4, na marcação das grandes penalidades, depois de uma igualdade sem golos.

O FC Famalicão ficou inserido na série A do torneio, juntamente com Feirense, Vitória SC e Albergaria. Depois da derrota (1-0) na jornada inaugural, frente ao conjunto vitoriano, as famalicenses venceram, 3-2, o Albergaria e empataram a zero com o Feirense. Face a estes resultados, o FC Famalicão terminou na 2ª posição da Série A, com 4 pontos.

Nas meias-finais, no duelo frente ao Sporting de Braga, o FC Famalicão levou a melhor, por 1-0, e garantiu o passaporte para a final onde foi mais eficaz da marca dos onze metros.

Foto: FC Famalicão