Meninas do FAC são as melhores da 1.ª divisão

No passado domingo, o FAC conseguiu a sua maior conquista coletiva de sempre ao sagrar-se campeão nacional da 1.ª divisão senhoras. O feito foi alcançado, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha.

Com um percurso ascendente, o FAC era um dos três candidatos ao título e conseguiu o feito através dos desempenhos de Sónia Gonçalves, Adriana Gonçalves, Catarina Martins, Joana Miranda, Fátima Moreira e Joana Oliveira. O treinador campeão é Bruno Gomes. Na prova, o FAC, fruto do 2º lugar do ano passado, apresentou-se como cabeça de série. Ao longo da competição, o FAC venceu a Académica de Espinho, a CHEL do Algarve e o CREA (Lisboa). Na final, nova vitória sobre a CHEL. Em suma, uma dia inolvidável, com a merecida apoteose do pódio.