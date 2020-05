A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, esclareceu na manhã de hoje, as circunstâncias do desaparecimento de uma criança ocorrida na região de Peniche.

Para o desenvolvimento da investigação foi essencial a estreita articulação com a Guarda Nacional Republicana e com a Proteção Civil Distrital, tendo sido localizado o corpo da vítima já sem vida.

Foram detidas duas pessoas suspeitas no envolvimento na morte da criança.