Mendes, o avançado do Futebol Clube de Famalicão acaba de rescindir contrato com o emblema famalicense. O jogador era um dos mais antigos do plantel, estando ao serviço do F.C.F. desde a época 2015/2016, vindo do Leixões S.C.

Esta é a primeira alteração no mercado de inverno. Recorde-se que Miguel Ribeiro, CEO da SAD do F.C.Famalicão, em declarações recentes, assumiu estar satisfeito com o plantel mas não descartou mudanças no grupo orientado por Sérgio Vieira.