Melhor escola secundária de Famalicão é a Benjamim Salgado de Joane

Segundo o ranking das escolas relativamente ao ano letivo transato, a melhor escola secundária de Famalicão, no 96.º lugar, continua a ser a Secundária Padre Benjamim Salgado. A média de exame nacional é de 14.34 e a média interna de 13.97.

Imediatamente a seguir, no 97.º lugar a nível nacional, aparece a Escola Camilo Castelo Branco, com 14.33 de média no exame e 14.65 a nível interno.

Na terceira posição está a Secundária D. Sancho I, no 160.º lugar, com 13.85 de média de exame e 13.94 de média interna.

A Didáxis de Riba de Ave, como escola privada, aparece no 349.º lugar, com 12.96 de média de exame.

Por disciplinas

Português (exame)

Benjamim Salgado 14.08; Camilo Castelo Branco 13.19; D. Sancho I, 12.88.

Matemática A (exame)

Benjamim Salgado 15.97; Camilo Castelo Branco 14.82, D. Sancho I, 14.61.

Física e Química (exame)

Escola Camilo 14.26; Benjamim Salgado 14.11; D. Sancho I 13.84.

Biologia Geologia

Escola Camilo 15.59; Benjamim Salgado 15.4; D. Sancho I 14.76.

Geografia

Benjamim Salgado 16.02; Camilo Castelo Branco 15.64, D. Sancho I; 15.38.

História

Escola D. Sancho I, 16.13; Escola Camilo 15.49; Benjamim Salgado, 14.09.