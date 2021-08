Mel :: Piquenique das Artes de volta a Famalicão

O piquenique dedicado às artes regressa ao Parque da Devesa com concertos de O Bom, o Mau e o Azevedo, no dia 14 de agosto, e Fado Violado, no dia 15 de agosto. Os dois eventos musicais desenrolam-se no palco do Anima-te e arrancam às 19h00.

Os espetáculos inseridos no palco do Anima-te, instalado no Parque da Devesa, junto ao lago, têm entrada gratuita. Para acederem aos concertos, os cidadãos têm de levantar obrigatoriamente o bilhete no local do evento no período das duas horas que antecede o espetáculo. Cada pessoa pode levantar até seis ingressos.