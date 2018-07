Mel: o festival multicultural e amigo do ambiente está de regresso a Famalicão

Depois de uma estreia promissora, o Mel :: Piquenique das Artes tem regresso marcado ao Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão, entre os dias 3 e 5 de agosto. O festival, organizado pelas Associações Elogio Vadio e Fértil Cultural com o apoio da Câmara Municipal, promete voltar a adoçar os primeiros dias de agosto, com perto de uma dezena de concertos, espetáculos de teatro, conferências, entre outras propostas.

As famílias são mais uma vez o público alvo, num festival com propostas heterogéneas promotoras da convivência intergeracional e intercultural.

Do programa destacam-se os concertos, no dia 4, da mais antiga banda portuguesa de Jazz Tradicional – os Dixie Gang, dos Krash Volts, da banda “O bom, o mau e o Azevedo” e dos The Twist Connection, cujo álbum “Stranded Downtown” foi considerado pela rádio Antena 3 como um dos melhores discos portugueses de 2016.

No último dia sobem novamente ao palco do Mel os Dixie Gang, o projeto de improviso Alchera e, diretamente do Nordeste brasileiro, o forró pé-de-serra dos Forró Miór, considerada pelo Le Monde como “uma das mais inspiradas e renomeadas bandas deste género tradicional brasileiro”.

“O Tempo” foi o tema escolhido para a segunda edição do Mel, que pretende utilizar a expressão artística como forma facilitadora da interação cultural e da consciência social, ambiental e ecológica.

“Depois de, no ano passado, nos termos debruçado sobre o conceito de habitat multicultural – um espaço habitado por culturas diferentes num único ecossistema – este ano pretendemos organizar a nossa programação artística em torno dos seguintes ciclos: o temos que temos, o tempo que existe e o des-tempo”, explica a organização.

Nota também para a conferência “O tempo que temos”, no dia 3, na Casa do Território, para a performance artística do coletivo The Fictionary Players e para os espetáculos “Mariela” e “Red Cloud Marionetas”, este último do Teatro Dom Roberto.

De resto, refira-se ainda que durante os dias do festival e ao entrar na Devesa os participantes serão confrontados com espaços cénicos que convidam ao seu livre usufruto. Para sábado, dia 4, está agendado um Piquenique/Jam Session a partir das 20h00.

PROGRAMA

3 de agosto

9:30 – 16:00 – Conferência “O tempo que temos” (Casa do Território)

21:00 Abertura Oficial do Festival

22:00 The Fictionary Players

23:00 Festa de Abertura

4 de agosto

16:00 – Teatro Dom Roberto – Red Cloud Marionetas

17:00 – Serviço Educativo – Jogo “Mercado Sustentável”

18:00 – Dixie Gang Sobre Rodas

20:00 – Jam Session

21:00 – Krash Volts

22:00 – O Bom, o Mau e o Azevedo

23:00 – The Twist Connection

5 de agosto

16:00 – Mariela (Tuba & Clown) – Nuvem Voadora

17:00 – Dixie Gang

18:00 – Alchera

19:00 – Forró Miór