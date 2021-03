Meio milhar de famalicenses acompanhados pelo Contrato de Desenvolvimento Social

A funcionar desde julho de 2020, o projeto CLDS 4G (Contrato Local de Desenvolvimento Social – Comunidades Incubadoras), dinamizado pela Câmara Municipal de Famalicão para promoção da inclusão social dos cidadãos através de ações que contribuam para o aumento da empregabilidade e para o combate de situações de pobreza, já acompanha mais de meio milhar de pessoas.

Coordenado localmente pela ENGENHO -Associação Local de Desenvolvimento Local do Vale do Este, o projeto tem promovido ações que têm permitido uma maior sinalização das situações de vulnerabilidade social existentes no território.

Trata-se de um trabalho de proximidade e de relações de parceria desenvolvidas pela equipa do CLDS 4G em conjunto com as Comissões Sociais Inter-Freguesias, as equipas de Ação Social, o Centro de Emprego de Famalicão, empresas e entidades locais, como é o caso do Centro Qualifica de Famalicão.

O CLDS 4G desenvolve-se com o objetivo de envolver e (trans)formar territórios, vidas e pessoas, promovendo a capacitação, o desenvolvimento de atitudes e disposições para o emprego, para a iniciativa e para percursos de qualificação, capazes de consolidar maior coesão social e gerar um desenvolvimento económico inclusivo.

O CLDS-4G, em vigor até 31 de maio de 2023, está focado no emprego, formação, qualificação e empreendedorismo, implicando um investimento no concelho de 450 mil euros.