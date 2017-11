MEIA MARATONA JÁ TEM QUATRO MIL INSCRITOS

A Meia Maratona de Famalicão corre-se na manhã do dia 26 de novembro, com a expetiva da organização superar o número de participantes da edição anterior, que ultrapassou largamente os 3 mil atletas. Jorge Teixeira, diretor da prova, e Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, acreditam que a quarta edição pode chegar aos 5 mil participantes, sendo que para que já estão inscritos quatro mil.

Na apresentação oficial, em conferência de imprensa realizada na tarde de ontem, quinta-feira, na Casa do Território, no Parque da Devesa, foi anunciado que Rui Pedro Silva (Sporting C. P.), vencedor da edição de 2015, está confirmado e vai tentar a alcançar o primeiro lugar do pódio. Artur Rodrigues e Paulo Pereira, ambos do G. D. C. Guilhovai, Mihail Lalev (Sporting Clube de Braga), Vitor Oliveira (Maia A. C.) e Rosa Oliveira (E. A. Rosa Oliveira), são outras presenças garantidas nesta quarta edição do evento.

A edição deste ano vai para a estrada às 10 horas na Av. Brasil e chegada junto ao Parque de Estacionamento da Casa do Território. A prova tem duas distâncias, a Meia Maratona com 21 km e a Mini Maratona com 7 km.

As inscrições ainda estão a decorrer e podem ser feitas até dia 21 de novembro, em www.runporto.com, nas lojas Sport Zone (Grande Porto) e na Loja do Corredor.