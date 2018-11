Meia Maratona de Famalicão vai bater recorde de participações

As inscrições ainda decorrem mas, até ao momento, a quinta edição da Meia Maratona de Famalicão, que foi apresentada esta quinta-feira, pode atingir um número recorde. A organização estima que na edição deste ano, que vai para a estrada na manhã do dia 25 de novembro, estejam 3.500 atletas.

Jorge Teixeira, da Runporto, afirmou que a Meia Maratona de Famalicão tem tido um crescimento sustentado. «De momento encontram-se já inscritos mais 15% do que no ano passado, o que faz prever o êxito neste evento que já começa a criar tradição na cidade nesta altura do ano».

Ainda não estão finalizadas as adesões de atletas de topo, no entanto há já grandes nomes para animar Famalicão na manhã do último domingo de novembro. Rui Pedro Silva (Sporting CP), vencedor da edição de 2015 e 2017, e Mihail Lalev (SC Braga) são presenças confirmadas. No lado feminino, Rosa Oliveira, Jéssica Pontes (SC Braga), Carla Machado (UD Várzea) e Vanessa Carvalho (SC Braga), segunda classificada em 2017, também vão correr para os lugares do pódio.

Na Casa do Território, no Parque da Devesa, onde decorreu a apresentação, Paulo Cunha, que vai correr com dorsal 5, considerou esta jornada como mais um momento relevante da adesão dos famalicenses, e não só, à prática desportiva. Para o presidente da Câmara Municipal este é um evento que envolve toda a comunidade, fazendo passar a mensagem que o desporto é importante para a qualidade de vida.