Depois de um interregno, devido à pandemia covid-19, a Meia Maratona de Famalicão está de regresso este ano. Realiza-se na manhã do dia 28 de novembro, com a tradicional distância de 21 km e uma caminhada, sem fins competitivos, de 6km.

As duas provas começam na Avenida do Brasil, com chegada no parque de estacionamento do Parque da Devesa.

A prova, que vai para a sétima edição, é organizada pela Câmara Municipal, com o apoio da Runporto e da Associação de Atletismo de Braga.