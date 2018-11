Meia e Mini Maratona na manhã de 25 de novembro

Estão abertas as inscrições para a quinta edição da Meia e Mini Maratona de Vila Nova de Famalicão. Realizam-se no dia 25 de novembro, numa organização da Runporto, com apoio da Câmara Municipal e da Associação de Atletismo de Braga.

A meia maratona, de 21 quilómetros, e a caminhada, de 6 quilómetros, sem fins competitivos, têm partida da Avenida do Brasil e chegada no Parque de Estacionamento da Casa do Território, no Parque da Devesa.

As inscrições já decorrem online, no site da Runporto, em www.runporto.com, e nas lojas Sport Zone do grande Porto. O regulamento da prova também pode ser consultado no site da Runporto.

Meia Maratona

Partida: Av. Brasil, retorno, Av. Brasil, Rotunda Moutados (acesso variante), Av. Carlos Bacelar, Rotunda Bernardino Machado, Av. Narciso Ferreira, Rua São João de Deus, Rua Adriano Pinto Basto, Av. 25 de Abril, retorno, Av. 25 de Abril, Av. Narciso Ferreira, Av. Marechal Humberto Delgado, retorno, Av. Marechal Humberto Delgado, Rotunda Bernardino Machado, Av. Brasil, EN 206 Famalicão/Guimarães, Av. Tomás Pereira, EN 309 Famalicão/Braga, Av. Pe. Manuel Costa Rego (Vale S. Martinho), Av. Tibães e Av. Central (Vale S. Cosme), Av. Principal (Telhado), retorno, Av. Principal (Telhado), Av. Tibães e Av. Central (Vale S. Cosme), Av. Pe. Manuel Costa Rego (Vale S. Martinho), Av. Tomás Pereira, EN 309 Famalicão/Braga, Av. Brasil, Rua Fernando Mesquita, Parque de Estacionamento Casa do Território: Meta

Mini Maratona

Partida: Av. Brasil, retorno, Av. Brasil, Rotunda Moutados (acesso variante), Av. Carlos Bacelar, Rotunda Bernardino Machado, Av. Narciso Ferreira, Rua São João de Deus, Rua Adriano Pinto Basto, Av. 25 de Abril, retorno, Av. 25 de Abril, Av. Narciso Ferreira, Av. Marechal Humberto Delgado, retorno, Av. Marechal Humberto Delgado, Rotunda Bernardino Machado, Av. Brasil, Rua Fernando Mesquita, Parque de Estacionamento Casa do Território: Meta