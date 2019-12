Mega treino do F.C.Famalicão juntou miúdos e graúdos

Um momento para constar no álbum de memórias. Será, por certo, este o pensamento que reina entre os cerca de 40 jovens da formação que tiveram a oportunidade de participar num treino diferente do habitual.

Ministrada por elementos do elenco técnico da equipa principal, a sessão que decorreu na tarde deste sábado no Estádio Municipal de Famalicão revestiu-se de enorme simbolismo para os jogadores das camadas jovens dada a proximidade que tiveram com Gustavo Assunção e Fábio Martins, jogadores da equipa principal, bem como pelo facto de terem experienciado uma sessão de treino com muitas semelhanças às que ocorrem na equipa principal.

“Estou muito contente por ter esta oportunidade. Sou um adepto do clube e esta experiência é, claramente, um momento para mais tarde recordar”, afirmou Duarte, que atua na equipa sub-12 do Futebol Clube de Famalicão.

“Poder treinar ao lado do Gustavo Assunção e do Fábio Martins é fantástico. Esta oportunidade é mais uma motivação para continuar a trabalhar para, no futuro, poder jogar na equipa principal do FC Famalicão”, referiu Miguel, da equipa sub-14.

De ídolo a colega de equipa por uns instantes, Gustavo Assunção reavivou a memória com esta experiência. “Ainda há pouco tempo tinha a idade

deles e sei que esta é uma ocasião única e que lhes poderá marcar para o que resta do percurso desportivo”.

A orientar o treino esteve a equipa técnica liderada por João Pedro Sousa. Manuel Santos, treinador adjunto, assume tratar-se de “uma experiência enriquecedora do ponto de vista pessoal e desportivo para os jovens”, dado poderem estar em contacto com dois jogadores da equipa principal e atuarem no estádio em que habitualmente estão na bancada enquanto adeptos”.