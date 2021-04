Medidas do desconfinamento que avançam na próxima segunda-feira:

O primeiro-ministro está a anunciar as medidas da terceira fase do plano de desconfinamento, na sequência da reunião de Conselho de Ministros.

As medidas do desconfinamento que avançam na generalidade do território nacional, na próxima segunda-feira, são as seguintes.

– Ensino secundário e ensino superior voltam às aulas presenciais

-Todas as lojas e centros comerciais voltam a abrir

– Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de quatro pessoas no interior ou seis, por mesa, em esplanada), até às 22h (ou 13h aos fins de semana e feriados)

– Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos com público

– Lojas de cidadão com atendimento presencial, mas com marcação

– Modalidades desportivas de médio risco podem ser praticadas

– Eventos exteriores com diminuição de lotação

– Casamentos e batizados com 25% de lotação