Médicos querem horários e locais só para eleitores isolados/infetados pela Covid-19

Já é oficial, as pessoas que estiverem em isolamento, no dia das eleições legislativas, vão poder sair de casa para ir votar.

A informação foi tornada pública ao início da tarde desta quarta-feira, em conferência de imprensa com a ministra Francisca Van Dunem.

A CNN Portugal avança que o governo deverá fazer uma recomendação para que essas pessoas se desloquem aos locais de voto ao final do dia, de forma a que haja o menor contacto possível com não isolados. O horário apontado para esse momento de voto deverá ser entre as 18h e as 19h.