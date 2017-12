MÉDICO GONÇALVES OLIVEIRA CONDECORADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

O médico pediatra Gonçalves Oliveira vai ser condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Comenda de Benemerência. A cerimónia acontece esta quinta-feira, dia 7 de dezembro, no salão nobre da Câmara Municipal do Porto.

Gonçalves Oliveira é diretor de Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave, colaborador do Jornal Cidade Hoje, e toda a sua carreira, que já leva mais de 40 anos, foi pautada também pela solidariedade. Todos os anos dá mais de mil consultas gratuitas a crianças oriundas de famílias carenciadas, muitas das quais de etnia cigana. E foi por sua iniciativa que foi criada a consulta social de pediatria no Hospital de Famalicão, direcionada para a comunidade cigana e para as famílias mais carenciadas; e dedica, desde 1982, uma tarde por semana às crianças do Centro Social Padre David de Oliveira Martins, em Ruílhe, no concelho de Braga.

O seu altruísmo é a razão para a atribuição desta comenda, mas o médico, de 66 anos de idade, é também autor de inúmeras publicações, científicas e literárias, com destaque para o “Retrato da População Pediátrica de Etnia Cigana do Concelho de Famalicão”. Entre outras distinções, recebeu a Medalha de Benemerência Municipal famalicense em 2011.