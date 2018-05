Médico Famalicense Alvo de Homenagem

O médico Manuel Afonso Almeida Pinto será alvo de uma homenagem no próximo mês de Setembro promovida por um conjunto de amigos e admiradores.

O coordenador desta homenagem, Francisco Mesquita, revelou que “efectivamente esta homenagem está a ser organizada por um conjunto de amigos e que desde há algumas semanas tem tido a adesão, de inúmeros famalicenses que querem tomar parte nesta iniciativa”, acrescentando que “quando alguém toca tantas vidas no exercício da sua prática clínica e envolvimento na comunidade em que está inserido não é de admirar que, sendo esta uma “terra de amigos”, Vila Nova de Famalicão se una em torno deste singelo acto de agradecimento e amizade que tão somente quer retribuir com um simples “obrigado” todo o trajecto de vida de um dos nossos conterrâneos”.

Recorde-se que Manuel Afonso de Almeida Pinto, iniciou funções como médico no Hospital de Famalicão, em 1965, depois de ter completado o curso clínico na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Mobilizado para Moçambique em 1967 como médico miliciano, regressa a Portugal para ingressar no Hospital de S. João onde se especializa em Ortopedia e Traumatologia. Terminada a Especialidade, ingressa como Especialista de Ortopedia e Traumatologia no Hospital de Famalicão, onde realizou o seu percurso como médico, chegando a Director do Serviço de Ortopedia e Traumatologia e Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Famalicão.