Médicas do Centro Hospitalar Médio Ave vencem prémio

Cristina Madureira, IFE de Pediatria do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave, foi uma das vencedoras do prémio “Pierre-Fabre”, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Pediatria, que distinguiu um dos melhores trabalhos portugueses da especialidade apresentados em congressos internacionais em 2017.Foi a 1ª autora do estudo ” Nephrotic Syndrome in Pediatrics – 20Years Follow Up” apresentado no 4th World Congress on Controversies in Pediatrics, Amsterdão (Holanda), 30 de março a 1 de abril de 2017.

Alexandra Fernandes, IFE de Pediatria do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave, foi a outra vencedora do prémio “Pierre-Fabre”, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Pediatria, que distinguiu um dos melhores trabalhos portugueses da especialidade apresentados em congressos internacionais em 2017.1ª autora do estudo “How much do parents know about ADHD”, apresentado no mesmo congresso.

Para o diretor do Serviço de Pediatria, Gonçalves Oliveira, “é sempre um orgulho muito grande ver o trabalho do Serviço reconhecido entre pares. E é uma feliz coincidência o Serviço de Pediatria do CHMA ser contemplado a nível nacional em 5 anos consecutivos: Cláudia Melo, com Bolsa Pfizer em 2014; Susana Lopes, Tânia Lopse e Diana Bordalo com o Pierre_Fabre – SPP e, agora, também Cristina Madureirae Alexandra Fernandes.”

A entrega realizar-se-á em sessão própria, no decurso do próximo 19º Congresso Nacional de Pediatria, que se vai realizar no Centro de Congressos do Estoril.