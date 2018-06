Médicas do Centro Hospitalar Médio Ave vencem prémio

A primeira autora, Sara Rolim, médica que está a fazer o internato de especialidade no Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave, e a autora sénior, Fernanda Carvalho (médica pediatra do CHMA), foram também distinguidas com o prémio “Pierre-Fabre”, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Pediatria, que tem como objetivo apoiar a deslocação para apresentação de estudos de Pediatria em Congressos Internacionais fora de Portugal durante o ano 2017. O estudo “Asthma exacerbation attendances in a pediatric emergency department”foi apresentado no Pediatric Allergy and Asthma Meeting2017, em Londres.

Os Prémios Pierre-Fabre – Sociedade Portuguesa de Pediatria destinam-se a galardoar e incentivar a apresentação de trabalhos de investigação efectuados por Pediatras Portugueses ou Internos de Pediatria em Congressos Internacionais fora de Portugal.

A entrega realizar-se-á em sessão própria, no decurso do próximo 19º Congresso Nacional de Pediatria, que se vai realizar no Centro de Congressos do Estoril.