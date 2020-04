Medicamentos com levantamento exclusivo nos hospitais já são entregues em casa dos doentes

Chama-se “Operação Luz Verde” e chega agora a todo o país.

É o novo serviço gratuito que permite a dispensa dos medicamentos levantados exclusivamente nos hospitais na casa dos doentes.

Evitam-se, deste modo, deslocações às unidades hospitalares onde é prestada assistência, em particular aos locais vocacionados para resposta à pandemia da COVID-19, prevenindo, por outro lado, a interrupção da terapêutica por dificuldades ou impossibilidade de acesso aos serviços hospitalares.

A dispensa é articulada pela Linha de Apoio ao Farmacêutico e efetuada pela farmácia escolhida pelos doentes.

O serviço foi testado em projetos-piloto no Centro Hospitalar Lisboa Central (TARV II) e no Centro Hospitalar e Universitário de São João (Pharma2Care) e conta, ainda, com o apoio dos municípios, juntas de freguesia e outras entidades do setor social.

Uma iniciativa feita em articulação com a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos que será gratuita até ao final de maio.

Fonte: MCR