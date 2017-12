MAU TEMPO: VEM AÍ SEIS HORAS DE “RISCO EXTREMO”

Oito distritos (Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Viseu e Guarda) estão durante este domingo e segunda-feira em alerta vermelho, devido ao mau tempo que já se tem vindo a fazer sentir.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera deixa, contudo, um novo alerta, para as horas de “risco extremo.” De acordo com o IPMA, esse período começa ao final do dia, pelas 19h59, e prolonga-se até à 01h59 de segunda-feira, 11 de dezembro.

O vento irá “tornando-se forte de sudoeste, com rajadas até 110 quilómetros por hora, podendo chegar a 130 quilómetros por hora nas terras altas do norte e centro até ao início da manhã”.

O mau tempo deve-se à tempestade Ana, formada a noroeste da Península Ibérica, que terá como período mais crítico “o final da tarde de domingo e a madrugada de segunda-feira, com impactos expectáveis devido a ventos fortes, precipitação intensa, queda de neve e forte agitação marítima”.