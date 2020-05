O tempo de verão, que se tem vindo a fazer sentir neste domingo, vai dar lugar a um início de semana chuvoso.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta segunda-feira há uma descida de 9 graus para região de Braga. Situação semelhante também se vai registar no Porto.

A chuva deverá manter-se até, pelo menos, à próxima quinta feira.