A chuva intensa e vento forte também provocaram danos consideráveis no Estádio do Passal, em Ribeirão. O muro separador não resistiu à força do temporal que, também, provocou estragos na bancada do recinto desportivo ocupado pelo Ribeirão FC.

Os dirigentes do clube estão a analisar os estragos e se os mesmos podem colocar em causa a realização de jogos, sendo que a equipa principal só volta a jogar em casa no dia 12 de janeiro, a contar para a 20.ª jornada do Pró Nacional da AF Braga.